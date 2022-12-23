Командування рф перекинуло у Мелітополь кадирівців. Фото:

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Угруповання російських військ збільшується в окупованому Мелітополі.

Зокрема, до міста прибула група бойовиків рамзана кадирова. Ці терористи повинні будуть контролювати новоприбулих мобілізованих громадян рф. Кадирівці контролюють, щоб мобілізовані йшли воювати, а не пиячили. Також ці окупанти візьмуть під свій контроль блок-пости. Про це 23 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону.

На сьогодні кількість російських військових лише збільшується. На початку цього тижня ми говорили, що заїхали нові угруповання кадирівців на територію тимчасово окупованої Мелітопольщини, — зазначив мер.

За словами посадовця, по селах окупованої Запорізької області збільшилася кількість військ загарбників. Також вже другий тиждень окупанти не дають українцям виїхати з Мелітополя через Василівку. До 15 січня ворог повність перекрив виїзд.

Тим часом у самому Мелітополі спостерігається велика проблема з медикаментами. Якщо ліки й вдається знайти, то вони в 16 разів дорожчі, ніж у Запоріжжі, Дніпрі або Києві.

Нагадаємо, в окупованого Мелітополя російські окупанти розставляють бетонні пірамідки, які російська пропаганда називає «зубами дракона». Їв встановлюють посеред центральних вулиць і житлових кварталів. Таким чином загарбницька армія вже може готуватися до вуличних бої.