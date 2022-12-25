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Миг-31К загорелся в Мачулищах, иллюстрация: «Беларускі Гаюн»
Российский Миг-31К загорелся на аэродроме в беларуси — СМИhttps://racurs.ua/n178180-rossiyskiy-mig-31k-zagorelsya-na-aerodrome-v-belarusi-smi.htmlРакурс
У білорусі на аеродромі в Мачулищах сьогодні, 25 грудня, сталося займання двигуна російського винищувача Міг-31К.
В результаті літак виведено з ладу й він не зможе літати в найближчий час. Про це повідомляється у Telegram-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн», котра відстежує військову активність у білорусі.
Що це, як не чудо на Різдво? — наголошується в повідомленні.
Варто додати, що сьогодні в Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу, котра, зокрема, була пов’язана із вилітом з білоруських аеродромів російських військових літаків, серед яких і Міг-31К.
Три російські МіГ-31К були розміщені на аеродромі в Мачулищах 13 грудня.
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