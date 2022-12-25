Міг-31К загорівся у Мачулищах, ілюстрація: «Беларускі Гаюн»

https://racurs.ua/ua/n178180-rosiyskyy-mig-31k-zagorivsya-na-aerodromi-v-bilorusi-zmi.html

Ракурс

У білорусі на аеродромі в Мачулищах сьогодні, 25 грудня, сталося займання двигуна російського винищувача Міг-31К.

В результаті літак виведено з ладу й він не зможе літати в найближчий час. Про це повідомляється у Telegram-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн», котра відстежує військову активність у білорусі.

Що це, як не чудо на Різдво? — наголошується в повідомленні.

Варто додати, що сьогодні в Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу, котра, зокрема, була пов’язана із вилітом з білоруських аеродромів російських військових літаків, серед яких і Міг-31К.

Три російські МіГ-31К були розміщені на аеродромі в Мачулищах 13 грудня.