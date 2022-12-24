Готовність підрозділів ЗСУ відбити вторгнення з білорусі оцінив Наєв (ВІДЕО)

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Готовність підрозділів Збройних сил України відбити можливе нове вторгнення з території білорусі оцінив Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Про це повідомляє у Фейсбук командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об'єкта критичної інфраструктури — нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних летальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами, — поінформував командувач.

Заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил ворога на території білорусі, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру.

На території республіки білорусь розпочато перевірку підрозділів другої мотострілецької дивізії першої танкової армії. Зокрема мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України, — заявив Наєв.

Він розповів, що на Київщині на одному з важливих державних об'єктів критичної інфраструктури відбулося тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об'єкта.

Окрім цього, на Волині прикордонники відкрили Ситуаційний центр, куди оперативно надходитиме інформація про обстановку на кордоні з білоруссю та Польщею. Завдяки отриманим даним правоохоронці зможуть своєчасно реагувати на будь-які провокації, спроби незаконного перетину кордону ворогом.