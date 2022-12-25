В новогоднюю ночь комендантский час в Украине не будут отменять — Нацполицияhttps://racurs.ua/n178187-v-novogodnuu-noch-komendantskiy-chas-v-ukraine-ne-budut-otmenyat-nacpoliciya.htmlРакурс
В Україні у новорічну ніч комендантську годину не скасовуватимуть, тож порушники, які вийдуть на вулицю, ризикують опинитися у відділенні поліції.
Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас — святковий чи несвятковий, все-одно є певні вимоги комендантської години, — наголосила Рева. — Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи.
Також правоохоронці реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку, додала вона й закликала подумати про тих, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати вибухи снарядів.
Джерело: «РБК-Україна»