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У новорічну ніч комендантську годину не скасовуватимуть

У новорічну ніч комендантську годину в Україні не скасовуватимуть — Нацполіція

25 гру 2022, 21:13
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В Україні у новорічну ніч комендантську годину не скасовуватимуть, тож порушники, які вийдуть на вулицю, ризикують опинитися у відділенні поліції.





Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас — святковий чи несвятковий, все-одно є певні вимоги комендантської години, — наголосила Рева. — Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи.

Також правоохоронці реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку, додала вона й закликала подумати про тих, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати вибухи снарядів.

Джерело: «РБК-Україна»


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