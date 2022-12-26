На Сватовском направлении продолжаются позиционные бои в лесах Кременной - Deep State

https://racurs.ua/n178190-na-svatovskom-napravlenii-prodoljautsya-pozicionnye-boi-v-lesah-kremennoy-deep-state.html

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На Сватівському напрямку тривають позиційні бої в лісах Кремінної. Ворог перекинув значні сили в даний сектор, у тому числі зеків з ПВК «Вагнера» і пробує відкинути наші сили з районів Площанки та Червонопопівки.

Телеграм-канал Deep Fake повідомив, що поширене на каналах повідомлення про «взяття Кремінної» є простою вологою фантазією. Ситуація на даному відтинку фронту залишається складною і напруженою.

На Бахмутському відтинку в Опитному ситуація суттєво погіршилася. На багатьох ділянках від Спірного до Майорська ворог розпочав серію атак.

25 грудня ЗСУ повідомили, що «підсмажили» офіцерську нараду росіян на Херсонщині.

Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, у Донецькій області знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон».

А в районі села Забарине Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів Південного військового округу збройних сил РФ. В результаті — до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється, — зазначено у вечірньому зведенні Генштабу 25 грудня.

У ранковому повідомленні 26 грудня Генштаб розповів, що у Старобільську Луганської області в обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставлено близько 50 важкопоранених ворогів. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до графіка.