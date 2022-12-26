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Лучших подарков не придумать - ВСУ штурмовали российские окопы и взяли в плен 10 оккупантов
Лучших подарков не придумать — ВСУ штурмовали российские окопы и взяли в плен 10 оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178191-luchshih-podarkov-ne-pridumat-vsu-shturmovali-rossiyskie-okopy-i-vzyali-v-plen-10-okkupantov.htmlРакурс
Штурмовики 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили та полонили низку окупантів.
Напрямок, на якому це сталося, військові не повідомляють.
На оприлюдненому фото видно, як український підрозділ зачищає окопи ворога, раз у пораз кидаючи гранати у бліндажі. З деяких укріплень виходять російські солдати, аби здатися українцям. В кінці відео, знятого дроном, видно, що підрозділ ЗСУ відводить з позиції приблизно десятьох росіян.
За даними Генштабу, українська авіація 25 грудня завдала два удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.
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