Кращих подарунків і не придумати - ЗСУ штурмували російські окопи і полонили 10 окупантів

https://racurs.ua/ua/n178191-kraschyh-podarunkiv-ne-prydumaty-zsu-shturmuvaly-rosiyski-okopy-i-polonyly-10-okupantiv-video.html

Ракурс

Штурмовики 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили та полонили низку окупантів.

Напрямок, на якому це сталося, військові не повідомляють.

На оприлюдненому фото видно, як український підрозділ зачищає окопи ворога, раз у пораз кидаючи гранати у бліндажі. З деяких укріплень виходять російські солдати, аби здатися українцям. В кінці відео, знятого дроном, видно, що підрозділ ЗСУ відводить з позиції приблизно десятьох росіян.

За даними Генштабу, українська авіація 25 грудня завдала два удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.

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