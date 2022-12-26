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Ракурс
Кращих подарунків і не придумати - ЗСУ штурмували російські окопи і полонили 10 окупантів

Кращих подарунків не придумати — ЗСУ штурмували російські окопи і полонили 10 окупантів (ВІДЕО)

26 гру 2022, 08:43
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Штурмовики 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили та полонили низку окупантів.





Напрямок, на якому це сталося, військові не повідомляють.

На оприлюдненому фото видно, як український підрозділ зачищає окопи ворога, раз у пораз кидаючи гранати у бліндажі. З деяких укріплень виходять російські солдати, аби здатися українцям. В кінці відео, знятого дроном, видно, що підрозділ ЗСУ відводить з позиції приблизно десятьох росіян.

За даними Генштабу, українська авіація 25 грудня завдала два удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.

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Джерело: Ракурс


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