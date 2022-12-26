Пригожин нагнал проплаченную массовку на похороны «вагнеровской» сироты в Питере

https://racurs.ua/n178201-prigojin-nagnal-proplachennuu-massovku-na-pohorony-vagnerovskoy-siroty-v-pitere-foto.html

Ракурс

24 грудня в Санкт-Петербурзі поховали бійця ПВК «Вагнера», колишнього в’язня Дмитра Меньшикова. Телеграм-каналу «Можем объяснить написав чоловік, який прийшов на захід за гроші, тобто як учасник масовки.

Як виявилося, масовці платили по-різному, від 1,5−2,5 тисяч російських рублів (22−36 дол.). Приблизно 50 осіб привезли автобусами.

Загиблий 31-річний Дмитро Меньшиков був завербований Пригожиним в одній з колоній Рязанської області, де він відбував покарання за збут наркотиків.

Пригожин особисто приїхав на кладовище, де поспілкувався з журналістами. Він пішов, навіть не чекаючи сам похорон.

Він публічно вимагав поховати Меншикова на алеї героїв, але влада Петербурга йому відмовила.

«Кухар путіна» скористався цією відмовою, щоб звинуватити керівництво міста та особисто губернатора Бєглова у створенні «антиросійської та антипатріотичної коаліції».

«Ракурс» повідомляв, що російський диктатор володимир путін та підконтрольний йому олігарх Пригожин створюють умови для націоналізації майна олігархів у рф, щоб продовжувати фінансувати війну.