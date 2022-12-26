В россии объявили в розыск расследователя Bellingcat Христа Грозева

https://racurs.ua/n178204-v-rossii-obyavili-v-rozysk-rassledovatelya-bellingcat-hrista-grozeva.html

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Російське МВС оголосило у федеральний розшук розслідувача Bellingcat Христо Грозєва.

На це звернуло увагу видання «Медіазона». тут нагадали, що Bellingcat — це проект оголошений у рф «іноземним агентом», а також «небажаною організацією».

У картці в базі московитського МВС відомства йдеться про те, що громадянина Болгарії Грозєва розшукують «за статтею КК». У чому саме його звинувачують, не уточнюється.

Нагадаємо, Bellingcat — міжнародний розслідувальний проект. Команда Грозєва розслідувала, хто збив літак MH-17 над Донбасом, отруєння політика Олексія Навального, а також розслідування щодо провалу операції затримання «вагнерівців» в білорусі.

У липні 2022 року ФСБ росії заявила, що їй вдалося зірвати операцію української розвідки з викрадення щонайменше трьох російських військових літаків, у якій брав участь Христо Грозєв.

Сам розслідувач сказав, що операція справді проводилася українською розвідкою, але він до неї не був причетним. Понад те, за словами Грозєва, фсб зробила «серйозну помилку» і розкрила «особи десятків офіцерів контррозвідки», а команда Bellingcat все це документувала.

Українські спецслужби не коментували ні заяв фсб, ні пояснення Грозєва.

У 2020 році Христо Грозєв разом із командою Олексія Навального розслідував отруєння цього політика та встановив імена причетних до злочину співробітників ФСБ.