У главы Днепропетровской ОВА Резниченко — обыски

https://racurs.ua/n178207-u-glavy-dnepropetrovskoy-ova-reznichenko-obyski.html

Ракурс

В Дніпрі від ранку тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження НАБУ/САП про «Велике будівництва» доріг у Дніпропетровській області, на якому фірма фітнес-тренерки та супутниці голова ОВА Резніченка освоїла вже більше півтора мільярда гривень лише за 2022 рік.

Голова проекту «Схеми» Наталя Седлецька нагадала у Фейсбук своїм читачам, що Антикорупційна прокуратура ініціювала це кримінальне провадження після виходу журналістських розслідувань «Схем» та УП.

Як ми дізнались з трьох різних джерел, сьогодні детективи НАБУ провели обшук у робочому кабінеті голови Дніпропетровщини Резніченка, у низці профільних департаментів ДОВА, а також за низкою інших адрес, які фігурують у цій кримінальній справі, розпочатій за статтями «зловживання владою або службовим становищем», та «легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом», — написала Седлецька.

Нагадаємо, Офіс президента дотепер на скандальну подію не відреагував, Резніченка з посади не відсторонили. Службове розслідування у цій справі не призначене.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що Офіс президента чекатиме результатів розслідування правоохоронців.

Пізніше ЗМІ повідомили, що голова Резніченко та Хланта, чия фірма лише під час повномасштабного вторгнення рф отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області, пов’язані з консультантом «Великого будівництва» Юрієм Голиком.