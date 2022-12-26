Российские истребители Су-35. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n178209-rf-hochet-obmenyat-istrebiteli-na-iranskie-shahedy-v-vsu-obyasnili-pochemu.html

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Обміняти винищувачі Су-35 на дрони іранського виробництва типу «Шахед» хоче російська федерація.

ЗМІ повідомляли, що москва готується передати Тегерану до 24 літаків Су-35. Бойових літаків у країни-агресора зараз достатньо, бо сама ж рф є виробником цих повітряних машин. А БПЛА-камікадзе більш ефективні для атак по енергооб'єктах України, ніж удари літаків. Крім того, російська авіація вже давно не залітає у повітряний простір України, боячись ППО. Про це 26 грудня заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

Літаків, на жаль, у росії достатньо. Саме тактичної авіації, які розташовані на українських кордонах, на різних підступах. Зрозуміло, що не на самих кордонах, а на заглибленій території. Це і білорусь, і окупований Крим, і територія рф, — зазначив він.

Також Ігнат зазначив, що іранська сторона теж зацікавлена у цьому обміні, бо хоче збільшити свій бойовий потенціал. Речник командування наголосив, що у різні періоди повномасштабної війни з росією українська протиповітряна оборона збила не один Су-35.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що влітку росія уклала з Іраном угоду про купівлю 1 тис. 700 безпілотників Shahed, які постачаються траншами. Станом на 24 грудня окупанти вже атакували Україну майже 540 такими БПЛА.