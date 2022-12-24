Буданов - Влітку росія домовилася з Іраном про купівлю 1,7 тис. "шахедів", їх везуть траншами

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Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що влітку росія уклала з Іраном угоду про купівлю 1 700 безпілотників Shahed, які постачаються траншами.

За словами Буданова, на сьогодні росія запустила майже 540 безпілотників для тактичних ударів уздовж лінії фронту та по енергетичній інфраструктурі.

За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, щоб переконати Тегеран постачати БПЛА, Москва запропонувала йому наукові ноу-хау для військової промисловості. Проте Іран поки не ризикує передавати рф балістичні ракети через ризик для себе від такого кроку.

Буданов також наголосив, що більшість дронів збивають. Проте звернув увагу, що вони дешеві. В Ірані собівартість виробництва одного такого БПЛА становить 7 тис. дол., хоча скільки росіяни платять за дрони невідомо.

Іран планує збільшити постачання зброї для армії росії. Щоб цього уникнути необхідно відмовитися від алгоритму «непрацюючих санкцій» і «недіючих резолюцій ООН». Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк.