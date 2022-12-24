Як розірвати “тандем” росії та Ірану, вказали у Зеленського

https://racurs.ua/ua/n178141-yak-rozirvaty-tandem-rosiyi-ta-iranu-vkazaly-u-zelenskogo.html

Ракурс

Іран планує збільшити постачання зброї для армії росії. Щоб цього уникнути необхідно відмовитися від алгоритму «непрацюючих санкцій» і «недіючих резолюцій ООН».

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Іран, який планує збільшити обсяги зброї для росії, демонстративно принижує інститут міжнародних санкцій, — написав Подоляк у Twitter.

На його думку, перейти від непрацюючих санкцій до більш руйнівних інструментів — знищення виробництв та арештів постачальників.

Нагадаємо, росія та Іран намагаються побудувати новий трансконтинентальний торговий маршрут довжиною 3 тис. км — від східного краю Європи до Індійського океану.