Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Як розірвати “тандем” росії та Ірану, вказали у Зеленського

Як розірвати «тандем» росії та Ірану, вказали у Зеленського

24 гру 2022, 14:18
999

Іран планує збільшити постачання зброї для армії росії. Щоб цього уникнути необхідно відмовитися від алгоритму «непрацюючих санкцій» і «недіючих резолюцій ООН».





Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Іран, який планує збільшити обсяги зброї для росії, демонстративно принижує інститут міжнародних санкцій, — написав Подоляк у Twitter.

На його думку, перейти від непрацюючих санкцій до більш руйнівних інструментів — знищення виробництв та арештів постачальників.

Нагадаємо, росія та Іран намагаються побудувати новий трансконтинентальний торговий маршрут довжиною 3 тис. км — від східного краю Європи до Індійського океану.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів