Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Как разорвать “тандем” россии и Ирана, назвали у Зеленского

Как разорвать «тандем» россии и Ирана, назвали у Зеленского

24 дек 2022, 14:18
999

Іран планує збільшити постачання зброї для армії росії. Щоб цього уникнути необхідно відмовитися від алгоритму «непрацюючих санкцій» і «недіючих резолюцій ООН».





Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Іран, який планує збільшити обсяги зброї для росії, демонстративно принижує інститут міжнародних санкцій, — написав Подоляк у Twitter.

На його думку, перейти від непрацюючих санкцій до більш руйнівних інструментів — знищення виробництв та арештів постачальників.

Нагадаємо, росія та Іран намагаються побудувати новий трансконтинентальний торговий маршрут довжиною 3 тис. км — від східного краю Європи до Індійського океану.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров