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Как разорвать “тандем” россии и Ирана, назвали у Зеленского
Как разорвать «тандем» россии и Ирана, назвали у Зеленскогоhttps://racurs.ua/n178141-kak-razorvat-tandem-rossii-i-irana-nazvali-u-zelenskogo.htmlРакурс
Іран планує збільшити постачання зброї для армії росії. Щоб цього уникнути необхідно відмовитися від алгоритму «непрацюючих санкцій» і «недіючих резолюцій ООН».
Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк.
Іран, який планує збільшити обсяги зброї для росії, демонстративно принижує інститут міжнародних санкцій, — написав Подоляк у Twitter.
На його думку, перейти від непрацюючих санкцій до більш руйнівних інструментів — знищення виробництв та арештів постачальників.
Нагадаємо, росія та Іран намагаються побудувати новий трансконтинентальний торговий маршрут довжиною 3 тис. км — від східного краю Європи до Індійського океану.
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