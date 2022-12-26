Украина инициировала исключение россии из ООН и Совбеза. Фото:

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Виключити росію з Організації Об'єднаних Націй та позбавити країну-агресора статусу постійного члена Радбезу ООН вимагає Україна.

Київ ініціював комплексний процес для того, щоб виключити рф з ООН. У цьому контексту Україна готова до взаємодії з іншими країнами для захисту статуту ООН та міжнародного права. Про це йдеться у заяві українського Міністерства закордонних справ, яку оприлюднили 26 грудня.

Дипломати упевнені, що виключення росії з Радбезу не вплине на попередні рішення цього органу, тобто не потягне за собою анулювання чи перегляд резолюцій, які ухвалили до цього часу.

Після цього росія, щоб повернутися в ООН, повинна пройти той же міжнародно-правовий шлях, що й інші країни. У міністерстві наголосили, що повернення рф до ООН має розглядатися лише за умови, що росія дотримується критеріїв членства.

Також Україна наголосила, що країна-агресор стала постійним членом Радбезу ООН в обхід процедур статуту Організації Об'єднаних Націй, а чинний Статут ООН не містить слів «російська федерація». Також ці слова відсутні у ст. 23 статуту, де перелічені постійні члени Радбезу.

росія хибно вважає питання врегульованим, посилаючись на те, що вже з 24 грудня 1991 року, а в публічній площині — з 31 грудня 1991 року в Радбезі ООН з’явилася табличка з її назвою. Насправді, відповідно до Статуту ООН для цього не було і досі немає жодних легітимних підстав, — наголошується в заяві.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба у Facebook написав, що Україна більше не мовчатиме. Дипломат також погодився з тим, що боротьба за позбавлення рф статусу постійного члена Ради безпеки ООН не буде простою.

Їй протидіятимуть, і не тільки росія. Але ми не миритимемося з брехнею та фальсифікацією. Завдання можуть бути складними, але для нас не буває ніяких неможливих завдань, — написав він.

Нагадаємо, 15 грудня у Сполучених Штатах Америки розпочали процедуру виключення росії із Ради Безпеки ООН. Проект резолюції із відповідним закликом представили конгресмени Стів Коен та Джо Вілсон.