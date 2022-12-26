Как выживают тысячи гражданских в разрушенном Бахмуте. Фото:

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Житлові квартали Бахмута щодня перебувають під обстрілом російських окупантів.

Інфраструктуру прифронтового міста ворог знищив на 60%. Попри постійні обстріли, відсутність газу та води у населеному пункті все ще перебувають до 10 тис. мешканців. Раніше тут проживали 84 тис. осіб. Про це 26 грудня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів в ефірі національного телемарафону.

Увесь світ уже бачив ті фото, в якому жахливому стані нині знаходяться будинки Бахмута, які мають історичну цінність, будівлі закладів культури, — зазначив він.

Чиновник наголосив, що така ситуація спостерігається у всіх прифронтових населених пунктах.

За словами очільника області, тисячі людей не виїхали з міста, хоча влада надала всі можливості для евакуації. У Бахмуті працюють Пункти незламності, але відновити централізоване газо- та водопостачання зараз неможливо. Ворог відразу обстрілює електромережі, як світло вдається полагодити. Жителям роздали металеві печі та генератори.

Як відомо, зараз Бахмут є однією з найгарячіших точок на фронті. Армія російських окупантів вже понад півроку намагається взяти місто.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що росія вже втратила тисячі своїх солдатів, намагаючись взяти Бахмут під свій контроль, хоча саме місто не потрібне москві у стратегічному плані.