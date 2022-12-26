НАБУ провело обыски у координатора «Большого строительства». Фото:

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Національне антикорупційне бюро України 26 грудня проводило обшуки у координатора проекту «Велике будівництво» Юрія Голика. Детективи працювали у котеджному містечку «Коник» у Києві.

Голик називає себе консультантом «Великого будівництва» та буває присутній на ключових нарадах Офісу президента про плани відбудови України. Цей чоловік пов’язаний із очільником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, у якого НАБУ також проводило слідчі дії, та з його дівчиною, фітнес-тренеркою з Дніпра Яною Хлантою, на яку була оформлена половина приватної фірми «Будінвест Інжиніринг», що отримала рекордні бюджетні підряди на дороги за час повномасштабної війни. Про це повідомляють «Схеми» із посиланням на три непов’язані собою джерела.

За інформацією ЗМІ, правоохоронці завітали й до підрядників обласної військової адміністрації. Обшуки провели у приміщеннях фірми «Будінвестінжиніринг», на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.

Нагадаємо, 26 грудня у Дніпрі тривали слідчі дії в рамках кримінального провадження НАБУ/САП про «Велике будівництво» доріг у Дніпропетровській області, на якому фірма фітнес-тренерки та супутниці голова ОВА Валентина Резніченка освоїла вже понад 1,5 млрд грн лише за 2022 рік.

Джерело: «Схеми»