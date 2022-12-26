Стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Фото:

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Ракурс

Вибухи на аеродромі «Енгельс» у російській федерації наробили неабиякого переполоху серед російського командування.

Окупанти так бояться втратити свою стратегічну авіацію, що вирішили перебазувати літаки на інші летовища. Зокрема, 26 грудня відбулося переміщення техніки на Далекий Схід росії. Про це повідомив Telegram-канал «Моніторинг Україна».

Зазначається, що сьогодні з Енгельса вилетіли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а орієнтовно о 16 годині перші літаки вже дістались аеродрому «Українка», що розташований в Серишевському районі Амурської області.

Також повідомляється, що три ракетоносці, які тренувалися у Саратовській області, сіли на військовому аеродромі «Енгельс-2».

Ввечері 26 грудня в Енгельсі знову лунає повітряна тривога, а росія підняла у повітря бомбардувальники, які були на летовищі.

Нагадаємо, вже вдруге на російському аеродромі в Енгельсі, який розташований за 600 км від кордону з Україною, прогриміли вибухи. Вперше вибухи гриміли 5 грудня, тоді була пошкоджена російська стратегічна авіація.

Вдруге вибухи прогриміли вночі 26 грудня. Спочатку влада рф це заперечувала, але пізніше в міноборони росії визнали й вибухи, і загибель військових.

Саме з аеродрому в Енгельсі злітали російські бомбардувальники ТУ-95, які обстрілювали міста України.