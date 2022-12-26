Енгельс святкує Різдво - що відомо про нові вибухи на аеродромі в росії

https://racurs.ua/ua/n178189-engels-svyatkuie-rizdvo-scho-vidomo-pro-novi-vybuhy-na-aerodromi-v-rosiyi.html

Ракурс

Стали відомі перші подробиці вибуху в російському Енгельсі.

Надзвичайна подія знову сталася на місцевій військовій авіабазі — знову був атакований аеродром стратегічної авіації.

Спочатку влада це заперечувала, але пізніше в Міноборони росії підтвердили надзвичайну ситуацію в районі аеродрому Енгельс у Саратовській області.

В російських ТГ-каналах почали публікувати відео з нічного неба над Енгельсом.

Стверджується, що безпілотник був збитий на підльоті. Але «внаслідок падіння уламків» троє російських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення. Літак нібито не постраждав.

Аеродром, розташований за 600 км від кордону з Україною, вперше обстріляли 5 грудня. Тоді було пошкоджено два літаки, які використовувалися для ракетних ударів по Україні.

Як повідомляли ЗМІ, для атаки українці використовували модифікований радянський безпілотник Ту-141 «Стриж».

Зауважимо, що саме звідти злітають російські бомбардувальники ТУ-95, які обстрілюють міста України.

5 грудня після вибухів на аеродромі в Енгельсі повідомлялося про двох поранених. У той день також був атакований аеродром «Дягілєво» в Рязанській області, там троє людей отримали смертельні поранення.