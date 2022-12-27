МИД ответил на сомнения по поводу нового посла в Болгарии — сексолога Илащук

https://racurs.ua/n178225-mid-otvetil-na-somneniya-po-povodu-novogo-posla-v-bolgarii-seksologa-ilaschuk.html

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У Міністерстві закордонних справ України розповіли про кваліфікацію новопризначеного посла України в Болгарії Олесі Ілащук. Раніше їй закидали відсутність дипломатичного досвіду.

За наявною в МЗС інформацією, Ілащук отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Країнознавство» кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою.

У відомстві також наголосили, що призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.

У ЗМІ та в мережі раніше писали, що Ілащук не має дипломатичного досвіду, вона бізнесвумен та раніше позиціювала себе як фахівчиня з сексології.