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МЗС відповіло на сумніви стосовно нового посла в Болгарії — сексолога Ілащук
МЗС відповіло на сумніви стосовно нового посла в Болгарії — сексолога Ілащукhttps://racurs.ua/ua/n178225-mzs-vidpovilo-na-sumnivy-stosovno-novogo-posla-v-bolgariyi-seksologa-ilaschuk.htmlРакурс
У Міністерстві закордонних справ України розповіли про кваліфікацію новопризначеного посла України в Болгарії Олесі Ілащук. Раніше їй закидали відсутність дипломатичного досвіду.
За наявною в МЗС інформацією, Ілащук отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Країнознавство» кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою.
У відомстві також наголосили, що призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.
У ЗМІ та в мережі раніше писали, що Ілащук не має дипломатичного досвіду, вона бізнесвумен та раніше позиціювала себе як фахівчиня з сексології.
Уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії, — зазначили в МЗС.
Нагадаємо, 25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення посла в Болгарії Віталія Москаленка та призначення новим послом Олесі Ілащук.
Офіційну біографію Ілащук не опубліковано, але журналісти знайшли дані в реєстрах та деякі деталі у профілях у соцмережах, які вочевидь мають до неї стосунок.
В одному з профілів Ілащук називає себе «фахівчинею з питань обробки дорогоцінного каміння» — вона є випускницею антверпенської Вищої ради з питань діамантів.
Як заклади здобуття освіти Ілащук вказала також ВОППГП «Український Гештальт Інститут» та курс МBA у бізнес-школі МІМ.
В іншому профілі, який активно оновлювався, ця людина позиціюється як «клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант». На відео вона просвіщала свою аудиторію про БАДи, гроші, магнетизм, табу тощо. Зокрема, за твердженнями Ілащук, з грішми пов’язане лібідо, адже «лібідоносна енергія — вона ж енергія грошей, енергія руху, енергія „вперед“, щастя, пристрасті».
За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік Олеся Ілащук обіймала посаду керівника в ювелірній компанії «Джемма». До жовтня 2021 року була також співзасновницею компанії.
Скандальна фірма «Джемма» «засвітилася» у кримінальній справі колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринжука щодо відмивання грошей (зрештою Ринжук був виправданий).
З 2015 по листопад 2016 року Олеся Ілащук була керівником ТОВ «Діджітал-ПК ЛТД», яке займається гуртовою торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.
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