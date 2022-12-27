Британская разведка – россия делает частые, но небольшие атаки в районе Бахмута

https://racurs.ua/n178228-britanskaya-razvedka-rossiya-delaet-chastye-no-nebolshie-ataki-v-rayone-bahmuta.html

Ракурс

Військова розвідка Міноборони Великої Британії в короткому щоденному зведенні констатує, що останні 48 годин бойові дії в Україні були, як і раніше, зосереджені навколо Бахмута на Донеччині та біля Сватового на Луганщині.

росія, як і раніше, робить часті, але невеликі атаки в цих районах, внаслідок яких лише невелика територія перейшла до рук російських військових.

Українська армія продовжує утримувати Бахмут, який уже кілька місяців залишається метою росії.

Ви бачите, наскільки мужньо тримається Бахмут, наші воїни завдають втрати ворогові — і він не може просуватися далі, — заявила напередодні в телеефірі заступник міністра оборони України Ганна Маляр. — Там був незначний поступ, але витіснили ворога, і на сьогодні ворог намагається оточити місто, і у нього теж це не виходить, — додала вона.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) раніше писав у своєму огляді, що темпи наступу російських військ у районі Бахмута сповільнився в останні дні, а ПВК «Вагнера», що воює там, зазнає важких втрат.

Українські джерела стверджували, що ще 21 грудня російських військових вдалося витіснити зі східної околиці Бахмута. Міноборони росії минулого тижня заявляло, що поблизу Бахмута «завдано поразки опорним пунктам противника».

Тиждень тому українських військових у Бахмуті відвідав президент України Володимир Зеленський.