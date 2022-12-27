Кремлевский конь снова залаял - лавров выступил с угрозами Украины и Запада

https://racurs.ua/n178232-kremlevskiy-kon-snova-zalayal-lavrov-vystupil-s-ugrozami-ukrainy-i-zapada.html

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сергій лавров, очільник російського МЗС, стверджує, що США прагнуть фізичного усунення володимира путіна.

Державне російське пропагандистське агентство ТАРС опублікувало з інтерв’ю з путінським Ріббентропом.

лавров переконує читачів, що у Вашингтоні хтось виношує плани фізичного усунення російського президента.

Далі за всіх пішли у Вашингтоні: там якісь «неназвані офіційні особи» з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю «обезголовлювального удару», по суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави. Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось має дуже добре подумати про можливі наслідки таких планів, — цитує Лаврова ТАРС.

Лавров не уточнює джерело цієї інформації, але подані подробиці збігаються зі статтею, що вийшла в Newsweek 29 вересня. Російське посольство в США незабаром після публікації реагувало на неї з обуренням.

Якщо йдеться справді про цей матеріал, то міністр замовчує контекст, пише BBC. Стаття вийшла у момент, коли Кремль нагнітав загрозу застосування своєї ядерної зброї (в останні тижні ці погрози стали звучати дещо рідше). У статті було обговорено, як США діятимуть, якщо росія реалізує ці погрози.

Співрозмовники Newsweek наголошували, що навіть у цьому випадку США, найімовірніше, не відповідатимуть ядерною зброєю, якщо тільки атаці не зазнає їхня власна територія, і в цьому контексті допускали неядерні альтернативи, у тому числі «удар, щоб убити путіна в серці Кремля».

Чим погрожує лавров?

В розмові з пропагандистами ТАРС лавров заявив, що «пропозиції росії краще виконати поки не пізно, — інакше питання вирішить армія рф».

Він сказав, що стратегічна мета США та їхніх союзників по НАТО — перемога над росією на полі бою, а головним бенефіціаром конфлікту є США.

Вони роблять все, щоб затягнути конфлікт і надати йому більш запеклого характеру. Зокрема свідомо накачують київський режим зброєю. Заяви країн Заходу щодо неприйнятності прямого зіткнення НАТО з рф — чистої води лицемірства. Члени альянсу вже стали стороною конфлікту. Вашингтон і Київ можуть будь-якої миті припинити безглуздий опір. Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації ворогові відомі. Справа за малим — виконати їх. Інакше питання вирішить армія росії, — заявив путінський Ріббентроп.

лавров констатує, що відносини зі США практично заморожені з вини Вашингтона.

При вибудовуванні діалогу виходимо із принципу взаємності. Діємо за принципом «око за око», але не обов’язково симетрично. Зараз не збираємося виходити з будь-якими ініціативами, у тому числі щодо взаємних гарантій безпеки. Зачекаємо, коли у Вашингтоні дозріють до усвідомлення неповноцінності свого нинішнього курсу.

26 грудня в Москві заявили, що не будуть вітати президента США Джо Байдена з новорічними святами.