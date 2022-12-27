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Шторм выбросил на берег Коблева мину, она взорвалась

Шторм выбросил на берег Коблева мину, она взорвалась (ВИДЕО)

27 дек 2022, 15:57
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У Коблевому до берега прибило морську міну. Її прибило штормом, вона вибухнула. Про це повідомив керівник Національної поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Телеграм.





На щастя, обійшло без потерпілих, — розповів він.

Зі слів поліцейського, таких небезпечних предметів дуже багато, тому треба бути пильними.

Якщо виявили вибухівку або будь-який інший небезпечний предмет, одразу телефонуйте на 102, — додав Шайхет.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники спільно з бійцями Територіальної оборони виявили морську міну. Її винесло в гирло Дунаю. Також Військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух морської міни, яка дрейфувала біля берега Чорного моря.

Источник: Ракурс


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