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Шторм викинув на берег Коблева міну, вона вибухнула
Шторм викинув на берег Коблева міну, вона вибухнула (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178241-shtorm-vykynuv-na-bereg-kobleva-minu-vona-vybuhnula-video.htmlРакурс
У Коблевому до берега прибило морську міну. Її прибило штормом, вона вибухнула. Про це повідомив керівник Національної поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Телеграм.
На щастя, обійшло без потерпілих, — розповів він.
Зі слів поліцейського, таких небезпечних предметів дуже багато, тому треба бути пильними.
Якщо виявили вибухівку або будь-який інший небезпечний предмет, одразу телефонуйте на 102, — додав Шайхет.
Нагадаємо, на Одещині прикордонники спільно з бійцями Територіальної оборони виявили морську міну. Її винесло в гирло Дунаю. Також Військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух морської міни, яка дрейфувала біля берега Чорного моря.
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