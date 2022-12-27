Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Шторм викинув на берег Коблева міну, вона вибухнула

Шторм викинув на берег Коблева міну, вона вибухнула (ВІДЕО)

27 гру 2022, 15:57
999

У Коблевому до берега прибило морську міну. Її прибило штормом, вона вибухнула. Про це повідомив керівник Національної поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Телеграм.





На щастя, обійшло без потерпілих, — розповів він.

Зі слів поліцейського, таких небезпечних предметів дуже багато, тому треба бути пильними.

Якщо виявили вибухівку або будь-який інший небезпечний предмет, одразу телефонуйте на 102, — додав Шайхет.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники спільно з бійцями Територіальної оборони виявили морську міну. Її винесло в гирло Дунаю. Також Військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух морської міни, яка дрейфувала біля берега Чорного моря.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів