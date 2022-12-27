Ракурсhttps://racurs.ua/
Парад российских трофеев показала 54-я бригада ВСУ
Парад российских трофеев показала 54-я бригада ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178246-parad-rossiyskih-trofeev-pokazala-54-ya-brigada-vsu-video.htmlРакурс
Парад російських трофеїв показала 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України.
Імпровізований парад трофеїв другого батальйону 54-ї бригади, — йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 27 грудня у Телеграм.
Хочемо показати вам невеличку частину трофеїв від останніх двох атак ворога… Це лише те, що вціліло, або що ми змогли забрати. Один автомат — це один знищений росіянин, — додав військовослужбовець з 54-ї бригади.
.