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Парад российских трофеев показала 54-я бригада ВСУ

Парад российских трофеев показала 54-я бригада ВСУ (ВИДЕО)

27 дек 2022, 17:50
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Парад російських трофеїв показала 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України.





Імпровізований парад трофеїв другого батальйону 54-ї бригади, — йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 27 грудня у Телеграм.

Хочемо показати вам невеличку частину трофеїв від останніх двох атак ворога… Це лише те, що вціліло, або що ми змогли забрати. Один автомат — це один знищений росіянин, — додав військовослужбовець з 54-ї бригади.

Источник: Ракурс


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