Парад російських трофеїв показала 54-та бригада ЗСУ

Парад російських трофеїв показала 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Хочемо показати вам невеличку частину трофеїв від останніх двох атак ворога… Це лише те, що вціліло, або що ми змогли забрати. Один автомат — це один знищений росіянин, — додав військовослужбовець з 54-ї бригади.