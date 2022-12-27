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Дроны-камикадзе Нацгвардии уничтожили бронетехнику рф на Донеччине
Дроны-камикадзе Нацгвардии уничтожили бронетехнику рф на Донеччине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178248-drony-kamikadze-nacgvardii-unichtojili-bronetehniku-rf-na-donechchine-video.htmlРакурс
Національна гвардія України опублікувала кадри роботи спецпідрозділу «Омега» на Авдіївському напрямі. Захисники України знищували бронетехніку російських окупантів за допомогою дронів-камікадзе.
За тиждень нацгвардійці знищили сім одиниць техніки та понад півсотні російських загарбників.
На відео видно роботу FPV-дронів, озброєних кумулятивними боєприпасами. Завдяки цим дронам були пошкоджені чотири БМП армії рф.
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