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Ракурс
Дрони-камікадзе Нацгвардії знищили бронетехніку рф на Донеччині

Дрони-камікадзе Нацгвардії знищили бронетехніку рф на Донеччині (ВІДЕО)

27 гру 2022, 18:33
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Національна гвардія України опублікувала кадри роботи спецпідрозділу «Омега» на Авдіївському напрямі. Захисники України знищували бронетехніку російських окупантів за допомогою дронів-камікадзе.





За тиждень нацгвардійці знищили сім одиниць техніки та понад півсотні російських загарбників.

На відео видно роботу FPV-дронів, озброєних кумулятивними боєприпасами. Завдяки цим дронам були пошкоджені чотири БМП армії рф.

Джерело: Ракурс


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