УПЦ МП отказывается изменять название, несмотря на решение КСУ

Российский диктатор награждает митрополита Онуфрия орденом дружбы (2013), фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n178262-upc-mp-otkazyvaetsya-izmenyat-nazvanie-nesmotrya-na-reshenie-ksu.html

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Українська православна церква московського патріархату відмовляється змінювати свою назву на ту, яка вказуватиме на приналежність до росії, попри нещодавно ухвалене Конституційним судом України рішення щодо конституційності відповідних змін до законодавства.

Про це повідомляється на сайті УПЦ МП з посиланням на заяву голови її юридичного відділу протоієрея Олександра Бахова.

Конституційний Суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що Рішення Конституційного Суду не зобов’язує Українську Православну Церкву змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України, — стверджує Бахов.

За словами Бахова, у самому законі «Про свободу совісті та релігійні організації», конституційність відповідних змін до якого розглядав КСУ, «відсутня будь-яка згадка про Українську православну церкву».