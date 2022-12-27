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КСУ признал соответствующим Конституции закон, обязывающий УПЦ указать в названии принадлежность к Русской православной церкви
КСУ признал соответствующим Конституции закон, обязывающий УПЦ указать в названии принадлежность к Русской православной церквиhttps://racurs.ua/n178237-ksu-priznal-sootvetstvuuschim-konstitucii-zakon-obyazyvauschiy-upc-ukazat-v-nazvanii.htmlРакурс
Конституційний суд визнав відповідним українському законодавству закон про правдиву назву московської церкви.
Конституційний суд України оспорюваний Закон визнав таким, що відповідає Конституції України, — повідомляється на сайті КСУ.
Ухвалюючи рішення, Конституційний суд врахував рішення Європейського суду з прав людини у справі Ільїн та інші проти України, де зокрема зазначено:
Сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, узяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву.
Текст рішення та його резюме КСУ оприлюднить 28 грудня. Крім цього, у середу, 28 грудня, відбудеться брифінг суддів-доповідачів у цій справі.
Велика палата Конституційного суду України з 11 лютого розпочала розгляд справи щодо конституційності закону про перейменування релігійних організацій.
Письмового провадження розпочали тоді за конституційним поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України закону «Про внесення зміни до ст. 12 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації“ щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України».
Після заслуховування подання народних депутатів КСУ перейшов до закритої частини розгляду даної справи.
Верховна Рада 20 грудня 2018 року ухвалила закон № 5309, який, зокрема, передбачає, що релігійна організація, центр якої розташований у країні-агресорі, у своїй назві повинна вказувати повну статутну назву свого релігійного центру.
Таким чином, закон зобов’язує Українську православну церкву Московського патріархату вказати у своїй назві приналежність до Російської православної церкви.
Після ухвалення закону у залі парламенту побилися депутати.
В УПЦ МП назвали цей закон антиконституційним і заявили, що він порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони вірян громадян України.
18 січня 2019 року до КСУ надійшло подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції згаданого закону. Серед них був один з меценатів УПЦ МП Вадим Новинський.
22 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов про скасування наказу Мінкульту, відповідно до якого Київська митрополія УПЦ МП та низка релігійних організацій повинні внести зміни до своєї офіційної назви.
Наприкінці 2018 року у Києві в Софійському соборі відбувся Об'єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія. У січні 2019 року новообраний предстоятель Православної церкви України отримав томос про канонічну автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.
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