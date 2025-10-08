Всехсвятская церковь 1773-1775 гг., фото: Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник

https://racurs.ua/n209561-v-pochaevskoy-lavre-v-ternopolskoy-oblasti-policiya-i-sbu-provodyat-obyski-smi.html

Ракурс

На території Почаївської лаври проводять обшуки, зокрема вилучають документи, співробітники слідчого відділу Кременецького районного відділу поліції Тернопільщини.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на обласну поліцію Тернопільщини.

Обшуки відбуваються у межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

За інформацією видання «20 хвилин», разом із поліцією обшуки проводить СБУ, вони відбуваються у розташованій на території цвинтаря «Всіхсвятській церкві» (пам'ятка архітектури XVIII ст.).

Поліція разом з СБУ шукають документи про обставини незаконного привласнення УПЦ МП будівлі храму, який є пам’яткою архітектури, — повідомляє видання з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел видання, священнослужителів підозрюють у тому, що у 2018 році вони могли незаконно оформити документи на храм, який належить до пам’яток архітектури, та таким чином заволодіти майном.

Джерело: «Укрінформ», «20 хвилин»