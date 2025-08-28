Киевскую митрополию УПЦ МП признали аффилированной с РПЦ, фото: Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви

Державна служба з етнополітики та свободи совісті визнала Київську митрополію Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованою з Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Про це йдеться у заяві ДЕСС, опублікованій сьогодні, 28 серпня.

Зазначається, що результати відповідного дослідження виявили ознаки афіліації Київської митрополії УПЦ з РПЦ, що є порушенням закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Відповідно ДЕСС направила КМ УПЦ припис про усунення порушення цього Закону.

У своєму листі Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.

Тож у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису ДЕСС визнала КМ УПЦ афілійованою з РПЦ.

За результатами проведеного раніше дослідження у ДЕСС дійшли висновку, що КМ УПЦ є частиною РПЦ. Зокрема, РПЦ має право ухвалювати обов’язкові для КМ рішення з церковних і організаційних питань, Керівники КМ зобов’язані входити до органів управління РПЦ.