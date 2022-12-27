КСУ визнав відповідним Конституції закон, що зобов’язує УПЦ вказати в назві належність до Російської православної церкви

https://racurs.ua/ua/n178237-ksu-vyznav-vidpovidnym-konstytuciyi-zakon-scho-zobov-yazuie-upc-vkazaty-v-nazvi-nalejnist.html

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Конституційний суд визнав відповідним українському законодавству закон про правдиву назву московської церкви.

Конституційний суд України оспорюваний Закон визнав таким, що відповідає Конституції України, — повідомляється на сайті КСУ.

Ухвалюючи рішення, Конституційний суд врахував рішення Європейського суду з прав людини у справі Ільїн та інші проти України, де зокрема зазначено:

Сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, узяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву.

Текст рішення та його резюме КСУ оприлюднить 28 грудня. Крім цього, у середу, 28 грудня, відбудеться брифінг суддів-доповідачів у цій справі.

Велика палата Конституційного суду України з 11 лютого розпочала розгляд справи щодо конституційності закону про перейменування релігійних організацій.

Письмового провадження розпочали тоді за конституційним поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України закону «Про внесення зміни до ст. 12 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації“ щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України».