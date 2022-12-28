В Черном море пока нет ни одного носителя «калибров», инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n178266-v-chernom-more-poka-net-ni-odnogo-nositelya-kalibrov-vms-infografika.html

Ракурс

росія станом на сьогодні, 28 грудня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі до трьох кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими агресор періодично обстрілює Україну.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

У Середземному морі розміщені дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі наразі немає жодного ворожого корабля.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 28 суден, з них шість суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 12 суден, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.