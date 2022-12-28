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У Чорному морі наразі немає жодного носія «калібрів», інфографіка: Генштаб ЗСУ

У Чорному морі наразі немає жодного носія «калібрів» — ВМС (ІНФОГРАФІКА)

28 гру 2022, 11:11
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росія станом на сьогодні, 28 грудня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі до трьох кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими агресор періодично обстрілює Україну.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

У Середземному морі розміщені дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі наразі немає жодного ворожого корабля.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 28 суден, з них шість суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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