Президентское отличие от Байдена, фото: Алексей Гончаренко

https://racurs.ua/n178274-zelenskiy-vruchil-komandiru-batarei-haymarsov-prezidentskoe-otlichie-ot-baydena-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді сьогодні, 28 грудня, вручив командиру батареї РСЗВ «Хаймарс» відзнаку, отриману ним від президента США Джо Байдена.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідне відео.

Зеленський під час нещодавнього візиту до США привіз Байдену нагороду, яка належала воїну з Бахмута. У відповідь Байден передав спеціальний символ від президента США. Його Зеленський вручив командиру прямо під час своєї промови у Раді.