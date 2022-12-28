Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Президентское отличие от Байдена, фото: Алексей Гончаренко

Зеленский вручил командиру батареи «Хаймарсов» президентское отличие от Байдена (ВИДЕО)

28 дек 2022, 15:21
999

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді сьогодні, 28 грудня, вручив командиру батареї РСЗВ «Хаймарс» відзнаку, отриману ним від президента США Джо Байдена.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідне відео.

Зеленський під час нещодавнього візиту до США привіз Байдену нагороду, яка належала воїну з Бахмута. У відповідь Байден передав спеціальний символ від президента США. Його Зеленський вручив командиру прямо під час своєї промови у Раді.

Президентська відзнака від Байдена, фото: Олексій Гончаренко

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров