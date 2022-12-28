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Ракурс
Президентська відзнака від Байдена, фото: Олексій Гончаренко

Зеленський вручив командиру батареї «Хаймарсів» відзнаку від Байдена (ВІДЕО)

28 гру 2022, 15:21
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Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді сьогодні, 28 грудня, вручив командиру батареї РСЗВ «Хаймарс» відзнаку, отриману ним від президента США Джо Байдена.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідне відео.

Зеленський під час нещодавнього візиту до США привіз Байдену нагороду, яка належала воїну з Бахмута. У відповідь Байден передав спеціальний символ від президента США. Його Зеленський вручив командиру прямо під час своєї промови у Раді.

Президентська відзнака від Байдена, фото: Олексій Гончаренко

Джерело: Ракурс


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