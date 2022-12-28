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Президентська відзнака від Байдена, фото: Олексій Гончаренко
Зеленський вручив командиру батареї «Хаймарсів» відзнаку від Байдена (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178274-zelenskyy-vruchyv-komandyru-batareyi-haymarsiv-vidznaku-vid-baydena-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді сьогодні, 28 грудня, вручив командиру батареї РСЗВ «Хаймарс» відзнаку, отриману ним від президента США Джо Байдена.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідне відео.
Зеленський під час нещодавнього візиту до США привіз Байдену нагороду, яка належала воїну з Бахмута. У відповідь Байден передав спеціальний символ від президента США. Його Зеленський вручив командиру прямо під час своєї промови у Раді.
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