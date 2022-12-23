Візит Зеленського до США. Фото:

https://racurs.ua/ua/n178105-vizyt-zelenskogo-do-ssha-bbc-rozpovilo-yak-ohoronyaly-prezydenta.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня побував з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.

Однак для того, щоб український лідер без проблем діставався Вашингтона була ретельно спланована спеціальна операція. До американської столиці він добирався потягом через Польщу, а у повітрі його супроводжували літаки НАТО. Про це 22 грудня повідомляє ВВС.

За інформацією медіа, 20 грудня Зеленський побував у Бахмуті, а потім таємно сів на нічний поїзд до Польщі, де пересів на літак Військово-повітряних сил США. У повітрі його супроводжували літак-розвідник НАТО та винищувач F-15.

Зазначається, що візит Зеленського до Сполучених Штатів обговорювався кілька місяців, проте останні приготування було зроблено дуже швидко. Розмова українського лідера з президентом США Джо Байденом відбулася 11 грудня і Зеленський отримав запрошення вже за три дні.

Вранці 21 грудня президент України був на залізничній станції у прикордонному місті Пшемишль. Потім вся делегація села в автомобілі, що їх чекали, у тому числі чорні Chevrolet Suburba, якою користуються американські урядовці.

ВВС пише, що згодом системи відстеження польотів показали, що «Боїнг» C-40B американських ВПС, на борту якого, ймовірно, знаходився Зеленський, злетів з аеропорту Жешува приблизно за 80 км на захід від Пшемишля. Літак попрямував на північний захід у бік Великої Британії, але перш ніж він увійшов до її повітряного простору над Північним морем, літак-розвідник НАТО просканував місцевість. Відомо, що море патрулюють російські підводні човни.

Політ до Вашингтона зайняв 10 годин, а близько полудня літак із президентом України сів неподалік американської столиці. Охороняли в Штатах українського лідера агенти Секретної служби.

Одне із джерел розповіло телеканалу NBS, що американська влада розуміла, що рф має своїх агентів у США, які могли б спробувати щось зробити.

Ми знаємо, що поставлено на карту, — зазначило джерело.

А 22 грудня Зеленський повернувся до Європи, зустрівшись із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Сьогодні, 23 грудня, стало відомо, що президент Володимир Зеленський повернувся в Україну після візиту в США. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

Нагадаємо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський здійснив історичний візит до США, де зустрівся з Джо Байденом. Також він виступив перед Конгресом й подарував бойовий прапор українських військових, який йому передали в Бахмуті.

Джерело: BBC