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Ракурс
Предателей задержали на Харьковщине. Фото: СБУ

Предатели на Харьковщине помогали оккупантам перебрасывать военные эшелоны в Украину

28 дек 2022, 19:19
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Колаборанти в Харківській області допомагали окупантам перекидати російські воєнні ешелони в Україну.





Двох поплічників ворога затримали у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах. Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Після окупації вони приєдналися до місцевої «адміністрації». Про це 28 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Один із сепаратистів був призначений російськими окупантами керівником «Купянской колейной машинной станции», а інший його заступником. Обоє допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті. Зловмисники намагалися сховатися після деокупації, але їх знайшли та затримали.

Слідчі вже повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд арештував підозрюваних.

Зрадників затримали на Харківщині. Фото: СБУ

Зрадників затримали на Харківщині. Фото: СБУ

Зрадників затримали на Харківщині. Фото: СБУ

Нагадаємо, український суд виніс вирок інформатору бойовиків незаконних збройних формувань, котрі входять до складу південного військового округу рф. Зловмисник, який «зливав» позиції українських військових у Краматорську, проведе наступні 11 років у тюрмі.

Источник: Ракурс


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