Зрадників затримали на Харківщині. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n178282-zradnyky-na-harkivschyni-dopomagaly-okupantam-perekydaty-voienni-eshelony-v-ukrayinu.html

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Колаборанти в Харківській області допомагали окупантам перекидати російські воєнні ешелони в Україну.

Двох поплічників ворога затримали у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах. Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Після окупації вони приєдналися до місцевої «адміністрації». Про це 28 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Один із сепаратистів був призначений російськими окупантами керівником «Купянской колейной машинной станции», а інший його заступником. Обоє допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті. Зловмисники намагалися сховатися після деокупації, але їх знайшли та затримали.

Слідчі вже повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд арештував підозрюваних.

Нагадаємо, український суд виніс вирок інформатору бойовиків незаконних збройних формувань, котрі входять до складу південного військового округу рф. Зловмисник, який «зливав» позиції українських військових у Краматорську, проведе наступні 11 років у тюрмі.