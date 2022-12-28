ВСУ высокоточными ударами ранили более 150 оккупантов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n178283-vsu-ranili-bolee-150-okkupantov-v-zaporojskoy-oblasti-genshtab.html

Ракурс

Російська армія продовжує зазнавати серйозних втрат в Україні.

Так, у Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С300, восьми одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Крім того, поранено понад 150 російських військовослужбовців, а кількість ліквідованих ворогів уточнюється. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 28 грудня.

Українське командування зазначає, що на окупованих територіях Запорізької області російські солдати масово дезертирують. Не лише військові, але й найманці залишають місця несення служби. У розшуку окупантів перебувають понад 200 осіб. Для їх пошуку у місто Приморськ прибули окремі підрозділи росгвардії.

У Генштабі повідомили, що упродовж середи авіація ЗСУ завдала чотири удари по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.

Протягом 28 грудня ворог завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. А за танків, різноманітної артилерії та мінометів росіяни обстріляли понад 80 населених пунктів на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили новопризначеного командира однієї з бригад російської армії під час удару по штабу рф. Було ліквідовано щонайменше 12 офіцерів, а семеро дістали поранення.