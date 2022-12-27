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ЗСУ знищили новопризначеного комбрига під час удару по штабу бригади рф
ЗСУ знищили новопризначеного комбрига під час удару по штабу бригади рф — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n178259-zsu-znyschyly-novopryznachenogo-kombryga-pid-chas-udaru-po-shtabu-brygady-rf-zmi.htmlРакурс
Збройні сили України знищили новопризначеного командира однієї з бригад російської армії під час удару по штабу рф. Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан у Твіттер.
Він оприлюднив інформацію про вдале вогневе ураження штабу окупантів.
Сьогодні, в результаті феєрверку, влаштованому в одному зі штабів російських окупантів, орієнтовні втрати окупантів становлять 12 — «200», — написав Штефан.
Він вказав, що йдеться про:
новопризначеного комбрига;
начартилерії;
начрозвідки;
офіцерів управління.
Також ще до семи осіб — санітарні втрати.
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