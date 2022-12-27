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Ракурс
ЗСУ знищили новопризначеного комбрига під час удару по штабу бригади рф

ЗСУ знищили новопризначеного комбрига під час удару по штабу бригади рф — ЗМІ

27 гру 2022, 22:36
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Збройні сили України знищили новопризначеного командира однієї з бригад російської армії під час удару по штабу рф. Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан у Твіттер.





Він оприлюднив інформацію про вдале вогневе ураження штабу окупантів.

Сьогодні, в результаті феєрверку, влаштованому в одному зі штабів російських окупантів, орієнтовні втрати окупантів становлять 12 — «200», — написав Штефан.

Він вказав, що йдеться про:

  • новопризначеного комбрига;

  • начартилерії;

  • начрозвідки;

  • офіцерів управління.

Також ще до семи осіб — санітарні втрати.

Джерело: Ракурс


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