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ВСУ уничтожили новоназначенного комбрига в ходе удара по штабу бригады рф - СМИ

ВСУ уничтожили новоназначенного комбрига в ходе удара по штабу бригады рф — СМИ

27 дек 2022, 22:36
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Збройні сили України знищили новопризначеного командира однієї з бригад російської армії під час удару по штабу рф. Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан у Твіттер.





Він оприлюднив інформацію про вдале вогневе ураження штабу окупантів.

Сьогодні, в результаті феєрверку, влаштованому в одному зі штабів російських окупантів, орієнтовні втрати окупантів становлять 12 — «200», — написав Штефан.

Він вказав, що йдеться про:

  • новопризначеного комбрига;

  • начартилерії;

  • начрозвідки;

  • офіцерів управління.

Також ще до семи осіб — санітарні втрати.

Источник: Ракурс


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