Сообщник Гиркина получил срок за "слив" данных об ВСУ в Краматорске и Славянске

https://racurs.ua/n178296-soobschnik-girkina-poluchil-srok-za-sliv-dannyh-ob-vsu-v-kramatorske-i-slavyanske.html

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Десять років за ґратами проведе мешканець Краматорська, який «зливав» російському терористу-пропагандисту Гіркіну дані про місця дислокації ЗСУ.

В Офісі генпрокурора 29 грудня розповіли, що у березні 2022 року чоловік через заборонену в Україні соціальну мережу домовився із колишнім псевдоміністром оборони днр Стрєлковим-Гіркіним про передачу інформації.

Упродовж місяця засуджений надіслав на його електронну адресу 14 листів з координатами розташування блокпостів та місць дислокації військовослужбовців ЗСУ у містах Краматорську та Слов’янську.

У квітні 2022 року інформатора затримали правоохоронці. В суді підозрюваний вину не визнав.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом його засуджено за поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114−2 КК України) на 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося Службою безпеки України.