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Ракурс
Спільник Гіркіна отримав строк за "злив" даних про ЗСУ в Краматорську та Слов'янську

Спільник Гіркіна отримав строк за «злив» даних про ЗСУ в Краматорську та Слов’янську

29 гру 2022, 09:35
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Десять років за ґратами проведе мешканець Краматорська, який «зливав» російському терористу-пропагандисту Гіркіну дані про місця дислокації ЗСУ.





В Офісі генпрокурора 29 грудня розповіли, що у березні 2022 року чоловік через заборонену в Україні соціальну мережу домовився із колишнім псевдоміністром оборони днр Стрєлковим-Гіркіним про передачу інформації.

Упродовж місяця засуджений надіслав на його електронну адресу 14 листів з координатами розташування блокпостів та місць дислокації військовослужбовців ЗСУ у містах Краматорську та Слов’янську.

У квітні 2022 року інформатора затримали правоохоронці. В суді підозрюваний вину не визнав.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом його засуджено за поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114−2 КК України) на 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося Службою безпеки України.

Джерело: Ракурс


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