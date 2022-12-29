Залужный назвал количество сбитых 29 декабря ракет

https://racurs.ua/n178300-zalujnyy-nazval-kolichestvo-sbityh-29-dekabrya-raket.html

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Сили оборони України збили 54 із 69 російських ракет, випущених під час масованої атаки 29 грудня.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він написав, що агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.

Ворог намагався виявити українську ППО. Про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Дуже потужна масована атака, яка була спрямована саме на виявлення сил ППО. Дуже шкода, що наші громадяни в гонитві за свіжою новиною могли допомагати ворогу, — зазначила Гуменюк.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів пошкоджені деякі об‘єкти генерації та електромереж. Ситуація складна на заході країни, в Одеському та Київському регіонах. Можливі аварійні відключення світла. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Львові 29 грудня двічі пролунализвуки вибухів, 90% міста — без світла. ППО збила 21 ракету над Одеською областю. Сили протиповітряної оборони знищили над столицею 16 ворожих ракет. 40% споживачів Києва також станом на 12.00 залишилися без струму.