Влада Києва, Одеси та Львова відзвітувала про роботу ППО і влучання

Влада Києва, Одеси та Львова відзвітувала про роботу ППО і влучанняhttps://racurs.ua/ua/n178299-vlada-kyieva-odesy-ta-lvova-vidzvituvala-pro-robotu-ppo-i-vluchannya.htmlРакурс
Рашисти 29 грудня провели чергову ракетну атаку по Україні.
Сили протиповітряної оборони знищили над столицею 16 ворожих ракет.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у четвер, 29 грудня.
За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет, — написав він у телеграм-каналі о 10.34.
Згодом мер доповнив:
Уточнення від сил ППО — вже 16 ракет знищили над Києвом.
Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкової атаки в Дарницькому районі постраждало 3 людей, серед них 14-річна дівчинка. Всім надається допомога.
Нагадаємо, що вранці 29 грудня у Києві уламки збитої російської ракети пошкодили приватну будівлю та авто в Дарницькому районі.
Перед тим міський голова заявив, що в столиці також можуть бути перебої зі світлом. Він порадив зарядити телефони та інші пристрої і зробити запас води.
Внаслідок ранкової атаки ворога і падіння ракети в Дарницькому районі столиці в приватному секторі постраждали 3 людей, серед них 14-річна дівчинка. У домоволодінні спалахнула пожежа, розповів заступник керівників ОП Кирило Тимошенко.
Зі слів Кличка, також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.
Одеса
Протиповітряна оборона ЗСУ України вранці 29 грудня збила 21 ракету над Одеською областю, але частина ракет пошкодила енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомив у телеграмі голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета! Уламки однієї з ворожих ракет влучили в житловий будинок, на щастя постраждалих немає. На жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють, — розповів Марченко.
ТОВ «ДТЕК» застосувало екстрені відключення світла в Одеській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетних ударів росіян. Пояснили, що це необхідно, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти.
Львів
У Львові двічі пролунали звуки вибухів. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. У центральній частині міста зникло електропостачання, не працюють УКХ-радіостанції.
Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у Телеграм, що у місті працюють сили протиповітряної оборони.
Згодом Садовий повідомив, що через російський ракетний удар без світла залишилося 90% Львова. У місті можливі перебої з водопостачанням.
90% міста — без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків, — написав він.
За його словами, трамваї та тролейбуси у місті не курсують, можуть бути перебої з водопостачанням.
Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури, — додав мер.
За оцінками української влади, під час нового масованого обстрілу по Україні випущено понад 120 ракет. Про це, зокрема, написав радник Офісу президента Михайло Подоляк.
Понад 120 ракет випущені «злісним російським світом», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних. Чекаємо на подальші пропозиції «миротворців» щодо «мирного врегулювання», «гарантій безпеки для РФ» і заяв про небажаність провокацій, — заявив Подоляк.
Жоден з об'єктів інфраструктури Житомирщини не постраждав завдяки роботі ППО, повідомив голова ОВА.