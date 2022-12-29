Влада Києва, Одеси та Львова відзвітувала про роботу ППО і влучання

Влада Києва, Одеси та Львова відзвітувала про роботу ППО

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Ракурс

Рашисти 29 грудня провели чергову ракетну атаку по Україні.

Сили протиповітряної оборони знищили над столицею 16 ворожих ракет.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у четвер, 29 грудня.

За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет, — написав він у телеграм-каналі о 10.34.

Згодом мер доповнив:

Уточнення від сил ППО — вже 16 ракет знищили над Києвом.

Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ранкової атаки в Дарницькому районі постраждало 3 людей, серед них 14-річна дівчинка. Всім надається допомога.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня у Києві уламки збитої російської ракети пошкодили приватну будівлю та авто в Дарницькому районі.

Перед тим міський голова заявив, що в столиці також можуть бути перебої зі світлом. Він порадив зарядити телефони та інші пристрої і зробити запас води.

Внаслідок ранкової атаки ворога і падіння ракети в Дарницькому районі столиці в приватному секторі постраждали 3 людей, серед них 14-річна дівчинка. У домоволодінні спалахнула пожежа, розповів заступник керівників ОП Кирило Тимошенко.

Зі слів Кличка, також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.

Одеса

Протиповітряна оборона ЗСУ України вранці 29 грудня збила 21 ракету над Одеською областю, але частина ракет пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграмі голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета! Уламки однієї з ворожих ракет влучили в житловий будинок, на щастя постраждалих немає. На жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють, — розповів Марченко.